文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

位在台北市中正區景隆街的台電萬隆變電所12日早上傳出爆炸起火意外，導致北市木柵與新北市新店等部分地區停電。北市府指出，警消9時50分獲報到場、10時23分控制火勢、10時26分撲滅，所幸無人傷亡，有部分民眾因停電受困電梯中，均已陸續脫困；另有不少市民反映停水，台北自來水處表示因台電供電異常，多處加壓站跳電，導致供水異常。

萬隆變電站今早9時42分冒出陣陣濃煙，民眾見狀趕緊報警，消防局獲報出動20輛消防車、2輛救護車、57人在9時50分到達、10時23分控制、10時26分撲滅，無人傷亡，有部分民眾因停電受困電梯中，已陸續脫困。

北市府指出，目前台電公司尚在查明停電範圍，另1999話務中心通報，截至12月12日10時30分止，1999話務中心持續接獲大量民眾來電通報住家停電及停水情形，經統計相關議題諮詢量約112通。

北水處表示，因台電供電異常，多處加壓站跳電，導致供水異常，恢復要1個小時左右，如住家有水塔，可檢查1樓的抽水馬達或樓上的加壓馬達開關。