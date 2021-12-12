林心如（左）、楊謹華上《36題愛上你》聊私下喜歡的事物。（公視提供）

林心如、楊謹華為宣傳新劇《華燈初上》上炎亞綸、唐綺陽、Sandy主持的《36題愛上你》。（公視提供）

懸疑影集《華燈初上》探討80年代臺北的條通文化，兩大女主角林心如、楊謹華上公視《36題愛上你》聊到自己私下喜歡的事物，竟是跟劇中酒店背景完全無法產生連結的Hello Kitty跟粉紅色，讓主持人吳姍儒（Sandy）驚呼「妳們是誰？我不認識妳們！」

《華燈》戲講述80年代酒店故事，幕後造型幫演員設計半屏山、法拉頭等髮型，且光為眾家演員做造型「就有上千套服裝」。回顧最難駕馭的一套服裝，楊謹華說「是白色有墊肩的禮服，珠珠很多，又很合身，每一次穿都需要深呼吸，還要吸小腹、才能坐好、坐挺」，劇中裙子窄到不行的林心如椅子常不能坐很深，她也說「那緊身的內衣都沒有脫掉過」，徹底還原日式酒店女性的外型與姿態。

但演活酒店媽媽桑的兩位女星回歸現實生活後，卻都帶著職業病，楊謹華在朋友聚會上「酒沒了我就會幫他一直加酒」，林心如則是把日語的「歡迎光臨」掛在嘴邊，連上餐廳用餐，都忍不住對主廚喊出來！兩人甚至還思考將拍攝場景與陳設保留，規畫成一間快閃店，以助宣傳；林心如說：「後來因為疫情關係，就沒辦法做。」

楊謹華在《36題》節目訪談間被爆說「打從心底喜歡粉紅色」，與她戲裡戲外看來強韌的外表大相逕庭；她還加碼爆料先生Ben也愛粉紅，還擁有粉紅上衣與褲子，也說：「在他的生日那天，可以一起穿粉紅（情侶裝）。」

而身兼《華燈》製作人與女主角「蘿絲媽媽」的林心如也有顆少女心，不只喜歡粉紅色，還被揭是個「Hello Kitty控」；讓唐綺陽忍不住分享自己過去也曾是同好，兩人說到「去買筆記本、拖鞋、睡衣」眼睛都亮了起來，讓炎亞綸笑說：「你們應該在小禮堂（專賣店）碰過吧？」讓現場一陣大笑。

從小就愛Hello Kitty的林心如不僅買自己的，也幫女兒「乖乖」買了一堆衣服，還說「從小就要灌輸她這個觀念，然後喜歡粉紅」，但女兒不領情，讓她無奈說：「但她現在喜歡角落生物。」

從2015年起，製作電視劇《16個夏天》、《我的男孩》迄今，跨足幕後的林心如影劇事業一路攀升，人氣口碑再度翻揚。唐綺陽問她：「覺得自己真的是女強人嗎？」林心如形容自己「沒有刻意往女強人方向走，只是就是做著、做著，就有很多人幫助，加上我的堅持，就把很多事做得比較成功」，但她仍笑著強調：「我真的沒有覺得我自己是女強人那樣，我就是一個喜歡Hello Kitty的人而已！」以上訪談將於今（12日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。