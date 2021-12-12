大陸國家衛健委今（12日）通報，前一日新增75例新冠肺炎確診病例，分別為49例本土感染和26例境外輸入。江蘇宜興市11日下午發現一名無症狀感染者後，當地加強疫情防控，今起暫停市內大眾交通工具、計程車和網約車等，當地民眾若需離開，須持有24小時內核酸檢測無感染證明。

通報顯示，新增的本土確診分別為浙江38例、內蒙古呼倫貝爾市10例、黑龍江在哈爾濱1例。而境外輸入分別為上海和廣西8例，山東、四川和雲南2例，遼寧、福建、廣東、陝西1例；另新增20名無症狀感染者。目前仍有1323名患者需留院治療，其中28人為重症病例。

宜興市防疫部門表示，上周六下午為集中隔離的外省民眾進行核酸檢測時，發現一名無症狀感染者，隨即轉送至無錫市定點醫院隔離治療。宜興市防疫應急指揮部今發通知，除暫停市內公共交通外，同時取消演唱會、體育賽事等聚集性活動，戲院等公共場所暫停運作，當地政府呼籲民眾如非必要，不要離開宜興。

另外，在浙江杭州市近日陸續出現確診個案，據陸媒分析，確診者的活動史，發現當地至少7名患者的活動軌跡與麻將館有關。杭州市傳出有2名麻將館相關負責人，因未按規定暫停營業，被警方行政拘留。