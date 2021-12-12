藝人余苑綺去年生產完發現直腸癌復發，歷經30次化療、8次手術後抗癌成功，昨(29日)在余天和李亞萍陪同下，出席分享抗癌歷程，余苑綺也首度公開寫給家人的遺書，崩潰唸到「媽媽會在天上保護你們，下輩子還要當一家人」惹得現場所有人難過落淚。

演藝圈知名夫妻檔余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，自從7年前發現罹患直腸癌後，便因癌細胞擴散陸續切除肝臟、肺臟，前後抗癌多年仍以樂觀的態度面對病況。但近期余天接受媒體採訪時，卻也意外透露余苑綺近期的「真實病況」，讓大眾相當擔心。

余天近日接受《民視新聞》的採訪時，被問到二女兒余苑綺的病況，他透露上星期余苑綺原本要回醫院進行化療，但到醫院後突然打電話給他，哭著表示「爸爸我不要做（化療）了，我不想再做了」試圖想要放棄治療，余天只好不斷安撫她，並解釋余苑綺這幾年因受病痛折磨反覆進出醫院，讓她一到醫院就害怕，也很討厭去醫院，因此才會打電話給他，讓他感到心疼不已。

李亞萍接受採訪時也透露，余苑綺7月底緊急住院接受17個小時的開刀手術，一共切除了3顆淋巴腫瘤，肺部只剩一個葉片，但裡面還出現數10個小黑點，無法透過手術一次清除，因此還有許多隱藏的風險，就像炸彈一樣隨時引爆，讓眾人聽了十分擔心她的病況。

事實上，余苑綺在2014年確診直腸癌後便住院積極治療，至今已歷經近60次的化療，癌症仍不斷復發，但天性樂觀的余苑綺還是持續透過社群媒體分享帶娃生活，11月底也曾貼出一家人為大女兒小樂樂的慶生照片，完全看不出身體不適，堅強的模樣讓粉絲們鼻酸。