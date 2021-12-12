前總統陳水扁在網路主持電台節目「有夢上水」今天專訪衛福部部長陳時中，並以「中央防疫指揮中心指揮官」、「市長熱門人選」為標題介紹陳時中，節目最後，陳水扁直問陳時中，決定好要選哪一個市市長了嗎？是台北市、新北市、還是桃園市？陳時中笑回，等「我沒空」過了後，有空再來想。

本土個案中研院確診者由於今天暫時沒有擴大新增本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天沒有主持直播記者會，但忙著「跑攤」，上午先直奔高雄接受前總統陳水扁的電台節目專訪，下午將再趕回台北參加癌症基金會記者會。

節目最後，陳水扁直言，大家也很關心，「你決定好了嗎」，並說，陳時中的父親是個重視過程論的人，但陳時中本人則是重視結果論，「那麼我問你結果，你決定好了嗎？台北、新北、還是桃園？」

由於專訪時，陳水扁聊到最新變異株Omicron時，以諧音「我沒空」代稱。陳時中因此笑著回覆，我想現在最重要的是有幾個本土個案，疫情又有「我沒空」，只能等「我沒空」過了後，有空再來想。

陳水扁則接話勉勵陳時中不要「吃碗內看碗外」，不可能什麼都要，這是要思考的地方，目前陳時中的工作確實是抗疫、防疫。不過他還是建議陳時中要有心理準備，畢竟選市長還是「跑不掉」，建議他還是要有所打算，就像他當初選台北市長準備半年，選總統一年準備了一年。