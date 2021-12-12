秋鬥行腳從板橋車站出發，將步行到凱達格蘭大道。（王揚傑攝）

秋鬥行腳從板橋車站出發，將步行到凱達格蘭大道。（王揚傑攝）

秋鬥行腳從板橋車站出發，將步行到凱達格蘭大道。（王揚傑攝）

1218公投》反萊護藻秋鬥行腳 板橋車站集結前進凱道

「反萊豬、護藻礁」秋鬥行腳已堅持1個月，計畫從屏東出發到凱達格蘭大道會師，今（12日）抵達新北市板橋，僅剩最後一哩路，上午7時30分行腳團在板橋車站集結，台灣民眾黨新北市黨部也到場聲援，8時在車站前宣講，呼籲民眾在「反萊豬」、「珍愛藻礁」兩項投下同意票，9時起徒步往凱道前進，10時許沿板橋中山路經光復橋進入台北市。

秋鬥行腳總召黃德北教授表示，去年秋鬥就提出反萊豬訴求，發動6萬人遊行，但蔡英文政府仍於今年1月1日開放萊豬進口；另外，蔡英文曾說過要讓藻礁永存，但為了掩飾在能源政策的錯誤和失敗，堅持要蓋天然氣工程，所以這次秋鬥發動從屏東到台北全省行腳宣講，訴求「反萊豬、護藻礁」，希望民眾投下同意票。

黃德北說，其實更深層的問題是台灣民主的破壞，在反萊豬、護藻礁的過程中，很多人出來發聲都被攻擊，像蘇偉碩、潘忠政等人被網軍人身攻擊、被警察查水表，這是對台灣民主政治很嚴重的威脅，所以我們也訴求「反獨裁、護民主、拚公投」。

醫師蘇偉碩表示，美國把萊克多巴胺這樣的禍害出口到全世界，蔡英文政府不敢捍衛主權，領土的主權她不敢捍衛，我們的健康主權她也要犧牲，所以這次秋鬥行腳要跟整個國家政權對抗，要跟出賣我們健康主權的行為對抗，一定會有排山倒海的壓力與抹黑、打擊，但我們還是必須要做，一步一腳印，走出我們的健康和未來。

台灣民眾黨新北市黨部執行長林欣賢表示，台灣民眾黨與秋鬥的立場一致，護藻礁、護食安、護台灣，我們希望把台灣7600年的藻礁完整保留下來，也希望台灣人民能選擇自己想吃的東西。