大陸國務委員兼外長王毅今（12日）在《人民日報》撰文，批評美國和某些西方國家長期以來把「不民主」的帽子，扣在包括中國在內的一些發展中國家頭上，背後隱藏的是西方式的傲慢和對其他文明的偏見，直指以西式民主挑動分裂對立之舉是「偽民主」。

王毅指出，個別國家仍然用過時的冷戰思維看待21世紀的世界，熱衷於「打著民主旗號搞各種小集團、小圈子」，實際上是對民主精神的踐踏，開人類歷史的倒車。

他強調，在世界上強行移植和推廣西式民主，或者主張以一國的民主劃線挑動政治制度與意識形態之爭，在世界上製造分裂和對立，都不是真正的民主，而是假借民主之名的「偽民主」。

王毅又提到，中國有句古話「天下同歸而殊途，一致而百慮」，各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊或高人一等的民主。當今世界局勢變亂交織，問題層出不窮的一個深層次原因就是國際關係中的民主原則，沒得到共同的維護和遵守，呼籲推進國際關係民主化。