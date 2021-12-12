尼加拉瓜政府10日宣布與台灣斷絕外交關係，這也是尼國第二次與台灣斷交，目前台灣剩14個邦交國。對此，東華大學教授施正鋒認為，中美洲國家已遭大陸突破，對美國未必言聽計從，如果總統蔡英文仍不懂國際政治的轉變，那國家只會任人擺布。

尼加拉瓜近日與台灣斷交，昭告世人「中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府，而台灣無疑是中國的領土」，施正鋒今（12日）在臉書發文表示，美國因為九一一恐攻專注中東、疏於照顧後院，大陸趁虛而入，連被謔稱為「香蕉共和國」的中美洲國家都被突破，對美國未必言聽計從。所謂的「香蕉共和國」語出歐亨利的小說《白菜與國王》，通常指官員出現廣泛貪汙行為，以及外國強大力量介入，而遭到間接支配的國家。

施正鋒直言，民進黨政府在2016年美國大選押寶希拉蕊，沒有想到豬羊變色，買了不少軍火釋懷；蔡英文在去年底重蹈覆轍看好川普連任，儘管美國已退出TPP，且明言無意簽FTA，卻在8月答應人家進口萊豬。其實，台美貿易因為美中貿易大戰大增，不待TIFA重啟，更不用說美國有求於我「護國神山」。

其次，施正鋒指出，蔡英文自詡為經貿談判專家，不知WTO並非世界政府，成員為了捍衛國家利益各顯神通，美國告歐盟補貼空中巴士、歐盟也告美國補貼波音，打打談談。

施正鋒稱，蔡英文連任之際遭到副總統賴清德挑戰，一些台派支持前者，理由是蔡有美國的背書，那是憑空想像，如果台灣的戰略地位真無可取代，美國應該無條件提供安全保障。