澳洲當局今天表示，因見到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron感染人數增加，將縮短民眾等待施打疫苗追加劑的間隔時間。

路透社報導，澳洲原表示，將對6個月前曾接種第2劑的18歲以上民眾施打追加劑。

但如今Omicron變異株病例增加，澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，第2劑與第3劑的間隔時間將縮短至5個月。

韓特在電郵聲明中說：「在打完第2劑之後5個月或更長時間，接著再施打追加劑，可確保比原來具有更強、更持久的保護力，並應可遏止病毒的擴散。」

「以色列的資料顯示，追加劑可降低符合資格者的感染率，減少40歲以上年齡層的重症率，以及降低60歲以上民眾的死亡率。」

儘管如此，澳洲昨天依舊通報過去24小時COVID-19新增1753例確診，比上週攀升約3%，也創下10月29日以來最高單日確診人數。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101212