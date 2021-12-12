網紅米砂（Misa）近年轉換跑道到AV界當起監製，近日更因改編熱門韓劇《魷魚遊戲》AV版的《鮑魚遊戲》引發話題，傳聞她因此至少百萬進帳，但她近日受訪，強調分紅後其實賺不到100萬，沒有外界想像的多，更坦言父母的態度從一開始反對到如今逐漸接受，她還對爸媽放話，如果不清楚女兒工作，也歡迎兩老親自來片場看「實戰內容」。

米砂最近推出《鮑魚遊戲》吸引了3萬多人上線觀賞，傳聞她至少賺進百萬，又因為買了百萬名車、開箱千萬小豪宅，讓外界覺得米砂一舉翻身成為富婆，但她先前受訪澄清確實賺進6位數，但因為還要分紅給演員、工作人員，實質上她個人拿不到百萬，但她會挾著好口碑繼續開發新類型的影片，希望再創佳績。

米砂抱怨年底接太多工作。（圖／翻攝自misa72600 IG）

據《三立新聞網》報導，米砂坦言從7歲就開始想過要走AV業，本來想當色情漫畫家，因緣際會成為網紅後又轉而挑戰AV監製，而她父母親本來是保守派，連同性戀也無法接受，米砂只好耐心向父母親開導，還不斷告知雙親工作內容，放話可以邀兩人到片場視察，才讓爸媽逐漸放下心防，更透露媽媽現在變得很「瘋」，還會四處跟親友宣傳女兒拍了《鮑魚遊戲》，要大家快去看。

米砂曬出AV片場實景。（圖／翻攝自misa72600 IG）

而擅長用繪圖紀錄日記的米砂，稍早也在IG抱怨年底忙炸，要忙著剪輯A片、架網站、做宣傳圖、寫腳本，計畫出書的內容一個字都沒寫，合作商品也沒畫完，讓她忍不住自責：「我幹嘛沒事接這麼多東西」，更強調：「可悲的是這個月做這麼多事卻沒賺到什麼錢」，自稱是赤字大王，而另一張照片她曬出片場工作實景，自稱是AV片場小精靈，忙著整線，一旁可見疑似穿著丁字褲的女優露出大半臀部，成為「意外風景」。