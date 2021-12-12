蔡姓男子在台南市安平區承租套房，並購入包裝印有綜藝節目「玩很大」LOGO的毒品，還時常揪朋友到租屋處「開毒趴」，遭警方逮捕。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

一名29歲蔡姓男子和22歲朱姓女友在台南市安平區承租套房，並購入包裝印有綜藝節目「玩很大」LOGO的毒品，還時常揪朋友到租屋處「開毒趴」，由於施用毒品的刺鼻臭味蔓延屋外，警方獲報後發動搜索，當場查扣大量K他命、咖啡包等毒品，警方隨後將蔡男依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

高市警鹽埕分局日前接獲民眾舉報，稱有蔡姓男子疑似持有大量毒品，頻繁出入台南市安平區某大樓租屋處，經常邀約3至5名友人到租屋處開趴狂歡，且有疑似燃燒吸食K他命的塑膠臭味，警方獲報後，立即派員前往埋伏蒐證，並向台南地院申請搜索票。

警方10日對蔡男租屋處執行搜索，當場查獲蔡男及其朱姓女友，不法持有三級毒品K他命48.5公克，以及多種不同樣式包裝的毒品咖啡包總計129包，甚至還有一些毒品包裝上印有綜藝節目「玩很大」的LOGO，疑似是藥頭要向藥腳突顯毒品功效，因而印製該包裝。

蔡男遭逮後，坦承持毒且在屋內吸毒，11日晚間被警方依違反毒品危害防治條例移送台南地檢署偵辦，而朱女僅承認吸食毒品，否認持有毒品，警方詢問時已採集尿液送驗，以釐清案情。