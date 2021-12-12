對手沒藍軍大咖站台 林靜儀也有不滿

四大公投案倒數計時、台中第二選區立委補選也日趨白熱化，民進黨候選人林靜儀上午對國民黨沒有大咖來為顏寬恒站台，也說出自己心中的不滿，「難道不敢為他背書嗎？」還說，看得出來國民黨在台中市第二選區無論是罷免案或補選也好，都只是國民黨內部的權力鬥爭而已。

顏寬恒12日成立龍井後援會成立，林靜儀12日的行程也是馬不停蹄，晚間她也將出席小英之友會霧峰分會在霧峰德泰夜市舉辦「疼惜陳柏唯、票投林靜儀立委補選暨反公投說明會」；上午在展開拜票行程前面對媒體詢問，對手顏寬恒都沒有國民黨大咖來站台，做出以上回應。

林靜儀說，這就是她對國民黨最不滿的地方，國民黨在罷免時，傾全黨之力到台中第二選區，罷免之後光是推候選人，拖拖拉拉、充滿矛盾；候選人推出來了，難道不敢為他背書嗎？這也看得出來國民黨在台中市第二選區所操作的無論是罷免案或補選也好，都只是國民黨內部的權力鬥爭而已。

另，針對四大公投案顏寬恒反三接又拒燃煤，被學者質疑他沒有中心思想；林靜儀說，這也是她在四大公投案中對他的質疑，如果要走到增氣減煤，三接就是要增氣減煤，他（顏寬恒）反三接又提不出來如何能做到減煤？這樣的的邏輯講不清楚，他未來對國家監督的立場是什麼？是為反而反，還是黨主席說什麼，他就做什麼？只剩一個禮拜就要公投了，一個國會議員對國家政策應有的立場與思考，應該要說清楚。