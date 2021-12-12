前總統馬英九及立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國前進潭子2大市場掃街催公投票。（王文吉攝）

前總統馬英九前往潭水亭宣講，呼籲大家投下「四個都同意、人民最有利」。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔發送800份虎年水果月曆，40分鐘索取一空。（王文吉攝）

前總統馬英九及立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國前進潭子2大市場掃街催公投票。（王文吉攝）

公投倒數計時，前總統馬英九及立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國前進潭子2大市場掃街催票「四個都同意」，接著前往得天宮、潭水亭宣講並發送限量水果月曆，爭取更多關心下一代的婆婆媽媽站出來，呼籲大家投下「四個都同意、人民最有利」。

幫公投宣傳，前總統馬英九到市場跟攤商搏感情沿街向攤商買了花生，小丁香炒花生、蘋果、小蕃茄、柳橙汁等，熱情攤商不收錢，馬英九堅持自己掏錢購買，並提醒大家12月18日一定要去投票。

馬英九表示，在美國有80％的豬是沒有萊劑的，美國賣給歐洲、中國大陸都是沒有萊劑；民進黨說不能反對萊豬進口，否則不能加入CPTPP，根本胡說八道，美國根本不是CPTPP的會員，尤其英國與中國都要加入CPTPP，強調「我們沒有反美豬，只要沒有萊劑就可進口」。

至於公投綁大選，馬英九說，這原本是民進黨的主張，但2018年的公投民進黨幾乎都輸了，把責任歸咎於公投門檻太寬，接著又修法不能綁大選，大家應一起支持公投綁大選，因實施公投就是實施憲法的直接民主。

馬英九提到，過去民進黨有個前輩叫蔡同榮一生推動公投，叫「蔡公投」，現在另一個姓蔡的要封殺公投，是「蔡殺投」。

馬英九強調，桃園藻礁是全世界環保人士重視的景觀，民進黨政府已經把橋墩打到藻礁區，說不破壞藻礁都是騙人的。

針對核四重啟議題，馬英九指出，總統蔡英文任內，已發生3次全台大停電，代表台灣有缺電的問題，核四有了之後，台灣缺電危機、空汙問題可以緩和，呼籲要站出來支持核四，他並且強調，經濟部說北部天然氣用很多，所以建三接，不要燒煤，但天然氣排碳也排甲烷，最好的方法用不會汙染的核電。

12月了，月曆剩下最後一張，和往年一樣，楊瓊瓔準備水果月曆免費發送。楊瓊瓔表示，每年這時候水果月曆非常搶手，上星期就有很多鄉親到服務處洽詢，現在終於新鮮到貨，今年的水果月曆跟往年又不一樣囉，有黃澄澄的橘子、非常大顆紫色葡萄，還有蓮霧跟枇杷等。

楊瓊瓔和馬英九、賴朝國利用公投宣講也安排在潭子得天宮及潭水亭發送800份水果月曆，40分鐘索取一空。不少民眾拿到了新年水果月曆，急忙打開先睹為快，對印刷精美、漂亮，讚不絕口。