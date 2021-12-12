本土疫情趨緩35天後再度出現一名中研院研究助理確診，引發全台擔心疫情再起，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，「清零」仍是政策首要手段與期待，但至今發現，即使打了疫苗也會感染，還找不到病毒傳播的機轉，因此接下來的抗疫要轉向改走「防守戰」，至於全國防疫降級不會遙遙無期，他鬆口說，春節專案完畢後，將往降級方向走。

本土個案中研院研究助理今天暫時無新增本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天沒有主持直播記者會，但忙著跑攤，上午先直奔高雄，接受前總統陳水扁的電台節目「有夢上水」專訪，前總統陳水扁並以「中央防疫指揮中心指揮官」、「市長熱門人選」來介紹陳時中。

陳水扁問，如今面對「我沒空」病毒（Omicron），中央是否過度追求清零？必竟未來還是會流感化，但過去大家對於流感即使有人不幸往生也不會驚慌，中央有必要讓民眾知道，不要過度的期待，而應讓民眾知道病毒會流感化。

陳時中表示，目前有關Omicron的重症率和死亡率國際都還未有正式報告，只能確定傳播力很強，不過有相關證據顯示，嚴重度減輕中。

至於清零，陳時中坦言，社會要漸漸知道一件事情，就是與疫情共存的可能性很高，但「在沒有疫情時，大家都說要與病毒共存，但是病毒一來，又說一個都不能漏」，他說，這兩者要平衡，透過有效方法讓防疫達到平衡才能撐得久，尤其隔離、戴口罩跟打疫苗，其實隔離效果最好，但因為限制人身自由，人民反彈力量最大，要找到平衡才能撐得久，清零，一方面是社會期待另一方面也是政策手段，政府不會放棄做到一百分，但也可能要評估避免防疫疲乏。

陳水扁提到，當年SARS疫情時，知道病毒只有在發燒的期間才具有傳染力，因此當時並不需要時時刻刻配戴口罩，重點在於勤量體溫，他問陳時中，戴口罩、打疫苗、隔離，哪個效果最好？

陳時中表示，對抗新興疫情，必須把致病機轉弄得清楚，進而找出防疫手段，後來發現SARS發燒才會傳染，因此全民靠量體溫把關，但現在新冠肺炎大家到現在都找不到機轉，期待一波一波病毒減弱，也許是人民的希望，並指出，面對新病毒，如今應該是要準備防守戰，即使疫情一波一波來，也能安然回到正常生活，這是防守戰，比紓困重要。

至於全國何時防疫可以降級？是否會遙遙無期？陳時中說，不會，在執行春節專案完畢後，就來往降級的方向走，也就是說，全國最快也要在農曆年後才有望降級。