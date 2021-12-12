大陸男演員涂們4年前曾以《老獸》入圍金馬最佳男主角，最後他如願上台得獎，獲得金馬影帝頭銜。今(12日)陸媒報導，今凌晨3時50分涂們因病不幸逝世，享壽61歲，未透露病情和主因，而他今年才有電影《烏海》上映，另一部作品《最後的真相》因故延期上映，也成為了他的遺作。

據知，涂們從小在內蒙古呼倫貝爾市長大，6歲時就吵著想要學騎馬，學會騎馬技能後，便從小成為「兼職」馬倌，替當地的馬隊做事，他本來不想當演員，念書時原先考進的也是內蒙古大學中文系，但對於上海這類大城市有憧憬，後來轉考進上海戲劇學院表演系，大三那年《成吉思汗》的劇組到學校找適合演員，涂們意外入選，成為演員也正式進入演藝圈。

涂們2017年來台參加金馬獎，獲得最佳男主角獎。（圖／中時資料照片）

至於讓涂們一舉得到金馬影帝頭銜的《老獸》，是當年金馬獎的黑馬，最終不僅獲得影帝大獎，還有最佳原著劇本及費比西國際影評人獎，涂們在片中詮釋搞外遇、被子女看不起的老混蛋「老楊」，是具有爭議性、不討喜的角色，戲外他強調自己個性和「老楊」完全不同，被問是否做過壞事？涂們謙虛說：「你說外遇嗎？那東西，不能有，不僅給別人帶來麻煩，也給自己帶來麻煩。」

涂們當時表示：「人是很複雜的，總有不完美的時候，但內心仍有善良的一面」，而當屆金馬獎頒獎典禮也意外成為爭議點最多的一屆典禮，當涂們負責上台頒發最佳女主角獎時，脫口而出：「我感到了兩岸一家親」，引來正反兩極評論，後續還引發許多風波，讓人始料未及。