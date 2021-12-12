一連串龍捲風昨晚狂襲美國中西部6州，位於伊利諾州愛德華市的亞馬遜公司倉庫屋頂部分坍塌，至少6名工人喪命，亞馬遜創辦人貝佐斯說，聽聞惡耗讓他心都碎了。

當局表示，目前仍有多名工人下落不明，搜救人員持續在瓦礫堆中，搜尋可能的生還者。

消防局長懷特福德（James Whiteford）表示，截至今天中午，已有45人平安脫困。他表示，目前證實有6人罹難，搜救作業預計還要進行3天。

這座占地50萬平方公尺的愛德華市（Edwardsville）亞馬遜（Amazon）倉庫一夜淪為鋼筋混凝土廢墟，亞馬遜員工和同僚家屬守候在現場，焦急地等待消息。

23歲的亞馬遜卡車駕駛愛柏森（Emily Epperson）說，她正苦苦等待有關同事麥尤恩（Austin McEwan）的下落，欲將消息轉告麥尤恩的雙親和女友。

她說：「我們非常擔心，因為我們認為，他現在應該已經被發現了。」

一名母親告訴聖路易市（St Louis）福斯新聞台，她的兒子科普（Clayton Cope）不幸遇難。29歲的科普是維修工人。

警方尚未正式公布罹難者姓名，當局料將在美國中部標準時間下午5時前後召開記者會。

愛德華市警察局長菲爾貝克（Michael Fillback）稍早表示，這座倉庫昨晚8時30分前後遭受極端「氣候相關事件」襲擊，據信當時約有50名工人在倉庫裡連夜工作。至少30個龍捲風昨晚席捲美國6州，帶來毀滅性災情，受創地區綿延200英里，不僅造成人員傷亡，民宅、店家也嚴重受損。

菲爾貝克說，至少有30名工人搭乘巴士離開現場，也有些人自行離開。他還表示，由於工廠沒有「固定員工」，因此很難斷定可能失聯的人數有多少。

亞馬遜創辦人貝佐斯說，聽聞這起悲劇讓他心都碎了，「我們為不幸罹難的夥伴而心碎，我們的懷念和祈禱與他們的家人及摯愛同在」。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在推特表示，公司對員工逝去「感到心碎」，他們將持續與地方當局密切合作，進行救援工作。

兩週前才因健康因素離職的67歲物流司機柏奈特（Kathie Burnett）說：「這讓我嚇得渾身發抖。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1101212