白宮主辦的「民主峰會」10日閉幕後，北京方面持續宣揚「中國式民主」，大陸國務委員兼外交部長王毅12日在《人民日報》發文，表示各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊的民主，更不存在高人一等的民主外，他再批「個別國家熱衷於打著民主旗號搞各種小集團小圈子」。

王毅在這篇題為「弘揚真正民主精神，共創人類美好未來」文章寫道，當前，人類社會正經歷新冠疫情嚴峻衝擊，對於民主，看到了各種各樣的觀點和態度。有的認為，只有西方民主才是標準答案，並在世界上強行移植和推廣西式民主；還有的主張以一國的民主劃線，挑動政治制度與意識形態之爭，在世界上制造分裂和對立。毫無疑問，這些都不是真正的民主，而是假借民主之名的偽民主。

他說，長期以來，美國和某些西方國家總喜歡把「不民主」的帽子扣在包括中國在內的一些發展中國家頭上，其背後隱藏的是西方式的傲慢和對其他文明的偏見。經過百年探索實踐，中國共產黨已經帶領中國人民找到了符合中國國情的民主新形態，這就是習近平主席提出的「全過程人民民主」。

他說，中國有句古話，「天下同歸而殊途，一致而百慮」，各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊的民主，更不存在高人一等的民主，我們對自己的民主充滿自信，同時也充分尊重別國的民主。我們不會對外輸出民主，而是願意平等溝通、交流互鑒。此外，反對以民主人權為旗號破壞他國主權、干涉他國內政。

他並在文章中拉攏東協，稱東協是協商民主的成功實踐者，中國與東盟的交往始終堅持有事好商量、遇事多商量，在國際上樹立了共商共建共享的典範。

王毅批評，個別國家熱衷於打著民主旗號搞各種小集團小圈子，這實際上是對民主精神的踐踏，更是在開人類歷史的倒車。