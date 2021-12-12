關島南方的熱帶性低氣壓TD25生成，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，最快周一增強為今年第22號颱風雷伊（Rai），預測路徑往西移動，周五通過菲律賓南方，下周末進入南海，屆時將全台有雨，18日公投當天恐受到影響。

柯聿寧今天在臉書表示，關島南方的熱帶性低氣壓對流發展很旺盛，明後天(13、14日)有機會增強為今年第22號颱風雷伊(Rai)，預計在周五(17日)通過菲律賓南方，雖然是明顯往西的路徑，但各模式都很看好這個系統後續的強度，因此很有機會加大周五(17日)新一波東北季風南下的幅度，帶來一波降溫，風速明顯加強。

柯聿寧表示，下周末熱帶系統進入南海，全台都受到水氣北上的影響，中南部也會轉為陰雨的天氣，算是冬季比較少有的降雨機會，降雨的強度則要看北方的系統有沒有配合以及這個系統後續的走向和強度，模式預報的趨勢大致相近，但距離時間還有5天，仍有些變動空間。

氣象局也指出，今明兩天東北季風增強後，周五、周六（17日、18日）又有一波東北季風再增強，北部、東北部天氣轉涼有雨，下周日至下周二(19至21日)東北季風影響及南方雲系北移，除北部、東半部有短暫雨外，南部、中部山區也有局部短暫雨。