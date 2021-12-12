台19線台南市安定區12日凌晨4點多發生一起車禍事故，一輛轎車由南往北沿著安定新吉路段行駛，不明原因突然衝撞路旁飲料店，造成車頭嚴重損毀，車內3名男子均受傷送醫，其中後座32歲葉姓乘客傷勢最為嚴重，頭顱與後腦勺有多處撕裂傷命危，人仍在醫院急救中。
警方初步調查，3人均30多歲，為朋友一起出遊；駕駛經酒測數值為0，可能是路況不熟、分心或疲勞駕駛，才會導致這起事故，葉姓乘客目前仍在加護病房觀察，駕駛及另一位乘客傷勢輕微、狀況穩定，詳細肇事原因仍待調查。
台19線台南市安定區12日凌晨4點多發生一起車禍事故，一輛轎車由南往北沿著安定新吉路段行駛，不明原因突然衝撞路旁飲料店，造成車頭嚴重損毀，車內3名男子均受傷送醫，其中後座32歲葉姓乘客傷勢最為嚴重，頭顱與後腦勺有多處撕裂傷命危，人仍在醫院急救中。
警方初步調查，3人均30多歲，為朋友一起出遊；駕駛經酒測數值為0，可能是路況不熟、分心或疲勞駕駛，才會導致這起事故，葉姓乘客目前仍在加護病房觀察，駕駛及另一位乘客傷勢輕微、狀況穩定，詳細肇事原因仍待調查。
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