自行車龍頭巨大公司12日清晨在鐵砧山風景區舉辦員工健行活動，2000多名員工家屬步行環山，一面談天唱歌，場面熱鬧。巨大集團公布11月合併營收70.9億元百分之16.61，預期2021全年集團營收總額，可望衝破800億元的歷史高峰。

巨大公司鐵砧山健行活動，由職工福利委員會主辦，清晨6時30分2000多名員工及家屬擠爆景區山頂，場面熱鬧，展開行動時，延途環山道路如巨龍移動，享受著青翠林樹、花卉之美，經3站蓋章後返回永信運動公園，領取價值600元的達美樂批薩卷，水果、紅龜粿及及水等享用，約於10時許結束。

生產捷安特自行車的巨大公司總經理王火明指出，集團公布11月合併營收70.9億元，年增百分之16.61；前11月集團合併營收754.4億元，年增百分之17.42，無論單月或前11月營收，均創下同期新高，巨大預期12月營收成長可期，2021全年集團營收總額，可望衝破800億元的歷史高峰

王火明表示，今年因新冠疫情嚴峻，造成公司些許福利活動暫緩，所幸國人都能配合戴口罩、勤洗手及實名制等防疫政策，致使國內疫情很快緩和。因疫情緩和，加上公司營利長成率高，致公司很快策劃這次員工鐵砧山健行活動，以活動筋骨，增加親子關係。

王火明表示，巨大公司在國內外設廠生產捷安特自行車，以良心的製造優良又創新的捷安特自行車品牌，得到國際各界所喜愛及肯定，致業績長虹，但因出貨量大增之際，仍有缺員的情況，生產急需新血加入，很歡迎有志的年青勞工朋友，踴躍報名加入巨大生產行列。