演藝圈向來標榜著較多俊男美女，或是因自身長的有特色，進而受觀眾喜愛佔有一席之地，而特別盤點6位女星在五官上雖有小部位感覺怪怪，但就是能讓觀眾印象深刻人氣高漲，甚至這些女星的氣場似乎帶有明星光環，迷死一票粉絲。

1、嘴歪的金晨

「金晨的嘴有點歪」已經不是什麼秘密了，她本人也回應過：「毫不在意。」還有她的鼻子也被人質疑過，金晨一副大大咧咧不在乎的樣子，因為她知道自己就是美啊。金晨生於1990年，6歲開始學舞蹈，後來發奮考上了北舞，北舞的女孩子們身材儀態自是不必說了，但金晨是在北舞能拍封面的人。

金晨受邀出席「2021愛奇藝為愛尖叫晚會」時的穿搭美艷全場。（圖／微博@金晨工作室）

大陸女星金晨擁有美艷臉蛋及171cm姣好身材。（圖／摘自微博@金晨工作室）

金晨進軍影視圈一直也是扮演美女，《無心法師》中的月牙，《隱秘而偉大》中的沈青禾都讓人過目不忘；在《浪姐1》中，金晨懸空一字馬讓她脫穎而出。金晨五官不標準，但組合起來就能讓人眼前一亮，她的眼神不夠溫和，但有的是風情。金晨是個只要給一點機會，就能發光的人。

2、嘴突起的邱淑貞

邱淑貞曾被譽為「全香港男人的慾望」，1968年出生的她走紅的時候，正是影壇美女輩出的年代，關之琳、李嘉欣都是邱淑貞的同輩人，很多人用「神仙打架」來形容那個時代的美女。邱淑貞的嘴是突起的，從側面看更明顯，但這絲毫沒有影響她的風情，她在《賭神2》中叼著撲克牌的鏡頭早就成了詮釋美的經典，和「青霞喝酒、朱茵眨眼、張敏回頭」並列為四大經典鏡頭。除了《賭神2》的海棠小姐外，《鹿鼎記》的建寧公主、《倚天屠龍記》的小昭也都令人津津樂道。

沈月過20歲生日時和母親邱淑貞在派對上合影。（圖／翻攝自yuetyuetxx IG）

邱淑貞笑起來不算完美，會露出齒齦，很多女演員的美貌都因此而減分，但這並不妨礙她看上去很美，她的一雙像月亮一樣的眼睛和俏皮甜美的神態完全掩蓋了這個缺點；她的嘴唇始終是突起的，甚至閉不上的，但反而讓她有了一種嬌憨的美，那種風情是可遇不可求的。

3、額頭長的周慧敏

「玉女」一直是演員裡很受追捧的類型，從楊采妮到林心如到陳德容，玉女換了一代又一代，但玉女掌門人始終就是周慧敏。周慧敏1967年出生，1986年參加DJ比賽獲得冠軍進入娛樂圈，1992年《流言》唱片銷量破30萬張爆紅，現在已經50多歲了，然而她的狀態仍秒殺很多年輕人。

凍齡的周慧敏沒讓歲月留下痕跡。（圖／取材自周慧敏 Vivian Chow臉書）

周慧敏的臉型實際上並不完美，臉型有些偏長，因此她的髮型大都以瀏海為主。想要駕馭住瀏海要有兩個優點：一是五官要完美，尤其是眼睛要好看，二個是臉型要秀氣，額頭以下臉部的線條要流暢。瀏海這種讓人顯得有些稚氣的髮型與周慧敏不食人間煙火的氣質相稱，成就了她的美和清純。

4、方臉的陳紅

陳紅是公認的第一美女，同時代的女星能與她匹敵的不多，說她依舊國色天香不為過。陳紅不是個高產的演員，但她出演的角色都能給人留下深刻的印象，如：《大明宮詞》中太平公主、《三國演義》的貂蟬、《春光燦爛豬八戒》中的嫦娥，凡是和她有關的角色，必定是美貌的。

陳紅過去被封大陸第一美人。（圖／中時資料照片）

陳飛宇前年為媽慶生並放上她年輕時的舊照。（圖／微博@陳飛宇）

但陳紅的臉型並不是標準的美女臉型，她的臉不小，不是瓜子臉，還有點方，下頜骨線條也突出；但這樣的臉正好與陳紅大氣明豔的五官匹配，讓陳紅美的雍容華貴，自帶光環，這種美若是用花來比喻，除了牡丹沒有第二種選擇，這種美才是人間富貴花。順帶一提，陳紅的兒子陳飛宇也繼承了媽媽的顏值。

5、小眼睛的吳倩蓮

吳倩蓮是港產片繁榮時期的女神，出道即巔峰，和劉德華合演的《天若有情》一舉成名，成為港產片的經典，她在全盛時期與四大天王都曾合作，名導如李安也對她偏愛有加。但她雖稱不上擁有美的外貌，但個人特色很明顯，臉上搭著小眼單眼皮，讓人覺得個性十足。

吳倩蓮(左)和天王劉德華(右)合拍電影《天若有情》爆紅 。（圖片提供：中時資料庫）

吳倩蓮不論在影壇或歌壇都闖出漂亮成績 。（圖／中時資料照）

但吳倩蓮有兩個優點：一個是臉型極好，五官留白大，這樣讓她的臉上妝後容易出彩，同時對髮型的要求也不高；另一個是氣質好，她身上有種清爽的男生氣質。只要上妝，她不大的眼睛正好顯得迷離而幽深，有一種舊時代的美人氣質，讓她靠著不俗的氣質從一眾女星中脫穎而出。

6、塌鼻子的梁小冰

《鹿鼎記》中有一對絕色母女陳圓圓與阿珂，在陳小春版《鹿鼎記》中，這兩個角色的扮演者是同一個人：梁小冰。梁小冰是1990年的港姐季軍，雖然五官清麗眉目含情，但她的鼻子比較塌，臉也很方，但這樣的臉型和鼻子放到古裝中卻非常出彩，有種溫柔敦厚的美。

梁小冰被封為「古裝皇后」。（圖／本報系資料照）

49歲(2019年)時的梁小冰容貌依舊凍齡美麗。（圖／翻攝自微博）

因此，梁小冰一直被譽為「古裝皇后」，她扮演的古裝美女自帶古典氣質，眉不點而翠，雙眼含情，特別水靈。她扮演的阿珂也被稱為「最美阿珂」，就像是穿越時光從過去走出來的人一樣，而能達到這種效果，正是因為她的塌鼻樑和小方臉，讓她的臉沒有現代感，不時尚，沒有都市氣息，也讓她的臉很有辨識度。