副總統賴清德（中）今天在新竹市宣講公投四個不同意，他說，這次公投關係到台灣4項安全，會影響到台灣的生存發展。（陳育賢攝）

新竹市第2場大型公投說明會，12日上午在孔廟前廣場舉行，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立委柯建銘、市長林智堅接續宣講四個不同意，賴清德說，下周六就要投票了，今天是超級星期天，這是他第99場公投宣場，這次公投關係到台灣4項安全，會影響到台灣的生存發展。

賴清德說，第1個重啟核四公投，核四建建停停已20幾年，是部老爺車也是拼裝車，對台灣的環境安全有很大威脅，若再讓它重啟，台灣絕對會很慘。

賴清德表示，第2項是愛藻礁公投，這也是牽扯到台灣人民的安全，其實政府在決定這項建設前，都已經先做好藻礁保護的工作，他相信現場大家都已經知道，過去國民黨政府規畫232公頃，我們現在只用已囤積好的23公頃，其它200多公頃區域我們是把它保護起來的。

不只如此，原本碼頭做在海邊，現在也把它退到外海去，而且退了1500公尺，大家都要了解，退1500公尺就是為了保護藻礁。

大家如果不了解而投了同意票，就會衍生很多問題，因為天然氣發電廠已經蓋好了，機組設備也都組裝好了，第三接收站也蓋一半了，現在只等天然氣，如果順利供應，2年後大桃園的大潭發電廠就可以順利發電，1年可發電137億度電，這可穩定提供民生用電，更可穩定提供企業用電。

賴清德說，大家要知道，大陸的投資環境已產生變化，中美也發生了貿易戰爭，很多台商都回國了，目前台商回流超過了900家，投資金額超過1兆4000多億，可以創造10萬個以上的工作機會。

賴清德指出，撇開其它的不說，光說台積電就好，現在它在台南投資5奈米跟3奈米廠，最近又再到高雄投資設立7奈米與28奈米廠，最先進的2奈米廠是要留在新竹市跟台中市，這些都需要電啊，我們可以去台積電公司上班感覺很好，但全國的父老要共同幫忙，一定要提供穩定的用電，讓企業來使用，而137億電如果順利供電，還可解決中部空汙的問題。

第3是反萊豬公投，這項公投對台灣未來發展更是嚴重，賴清德表示，台灣的已連續10個月外銷正成長，另連續4個月外銷破歷史新高，10月單月突破400億美金，這是空前未有的，去年的經濟成長來到3.11％更是亞洲四小龍第1名的，今年會比去年更好，會來到6.09％。

賴清德指出，除了穩定供電之外，我們也要為企業解決關稅的問題，反萊豬進口背後就牽涉到台灣經濟的安全與是否能夠繼續發展。他說，「蔡英文總統在開放萊豬進口之前，都已經做了民眾健康安全的把關工作，其實這道理很清楚，不要說蔡總統，在座每個人若做總統，有可能會為了經濟利益而犧牲人民的健康嗎？不可能嘛！」。

賴清德說，「蔡總統在開放萊豬前就採取了多項措施，保護人民健康安全，所有進口美豬都通過國家安全認證標準，這也是台灣和美國、甚至國際建立貿易的重要平台」。

賴清德指出，最後一項是公投綁大選，過去公投綁大選，造成許多民眾不了解議題、因此浪費投票權，公投是讓國民做重大政策決定的管道，不能造成選務紊亂，應將兩者分開，也才能凸顯選舉的特別性。