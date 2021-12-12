民進黨立委鄭運鵬12日選於蘆竹區五福夜市舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會。（陳夢茹攝）

民進黨立委鄭運鵬12日選於蘆竹區五福夜市舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，市長鄭文燦痛批國民黨對三接議題是「川劇變臉」，要蓋不蓋都他們在喊。現場更有經濟部次長陳正祺、中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥、在地市議員劉勝全、郭麗華等人都到場參與響應，呼籲民眾投下4個不同意。

鄭文燦說，蘆竹生活圈越來越完善，捷運高架段已經做起來、地下段潛盾機也已進駐，1天最快可以往桃園挖9公尺，順利的話再5年就能完工。鄭話鋒一轉批評國民黨是「川劇變臉」，前總統馬英九宣布核四停建、現在國民黨又要重啟，核四若要重啟要再花600億、10年。

鄭文燦直呼，若向環團說的遷至新北，拉線50公里送電會讓生態被破壞的更嚴重，最慘的狀況是若到時真的缺電，林口電廠要多燒500萬噸的煤，桃園位於下風處一定一片霧茫茫。他說，立委蔣萬安前陣子去勘查藻礁時，在地里長也直接回嗆，三接要蓋的是國民黨、不蓋的也是國民黨，大潭藻礁也還在，生態都好好的。

「台美關係堅若磐石！」鄭文燦指出，桃園經濟、建設都比以前更好，美國甚至公開宣布要保護台灣，談及美豬、美牛問題，鄭反問民眾，若美牛可以吃為什麼美豬不能吃？台灣豬一定都會有標示，其實現在想吃萊豬也很困難，學校不用萊豬、夜市及攤販也都有標示，他更直言，研究指出1天要吃6公斤且連續吃365天含萊劑的食品才會對身體有影響。

鄭文燦說表示，公投沒有擋住就會不斷公投，上次10個公投，這次4個公投，這就像罷免一樣，從桃園王浩宇、高雄黃捷、台中3Q陳柏惟、台北林昶佐，呼籲民眾12月18日出門投下4個不同意，1月9日也要記得出門投票，讓林靜儀、林昶佐雙贏，「報復性罷免要擋住就不會有下一次！」。

經濟部次長陳正祺則直呼鄭為「台灣隊隊長，也是桃園隊隊長」，他就核四、萊豬議題宣講，他說，核四廠執照過期、原廠解散、零件停產、下面還有地震帶，這麼危險根本沒辦法重啟，而天然氣接收站可以減少1／2的空汙、1／3的煤炭排放，何樂不為。

陳正祺表示，台灣今年經濟成長6％，為國家總預算的一半以上、國民所得超過3萬元，因外商投資、台商回流，台灣出口創歷史新高。「要跟別人做生意信用很重要！」，台灣有承諾過要遵守國際標準，馬總統開放萊牛、蔡總統開放萊豬，這才是真的遵守諾言、講信用，不會有政府會為了貿易犧牲民眾的健康安全，請民眾放心萊豬是安全的。