行政院長蘇貞昌（左七）12日到新竹市孔廟前廣場公投宣講。（陳育賢攝）

為1218公投宣講「四個不同意，台灣更有力」，行政院長蘇貞昌12日上午來到新竹市孔廟前廣場的公投說明會向民眾宣講，他說，國民黨長期一直亂不夠，現在4個公投又要出來亂，4個公投1項歸1項，都是關係國家政策、台灣的前途。

蘇貞昌首先感謝民進黨永遠的總召柯建銘，他要謝謝柯總召多年來協助法案的推動，以及各項建設預算的爭取；他也推崇市長林智堅7年來的市政建設，大家用同樣的資源，但林智堅做的最好，將預算發揮到淋漓盡致，讓新竹市給全國甚至全世界看到。

蘇貞昌說，地方要進步，也要中央支持，所以也要謝謝蔡英文總統，他也打趣的說要厚臉皮的向群眾要個掌聲，因為行政院也有在努力與支持，有政府會做事，大家團結，才能幸福在一起。

他指出，國民黨長期一直亂不夠，現在4個公投又要出來亂，4個公投1項歸1項，都是關係國家政策、關係政府穩定前進、關係到各項資源、關係能不能穩定供電、關係還能不能有台積電，都事關台灣的前途。

蘇貞昌說，他已經宣講了68場公投說明會，有1個人在台下第1排聽了68場，他就是新竹的人權大律師、行政院發言人羅秉成，接下來也由羅秉成來向大家宣講。

羅秉成指出，核四15年浪費3000億，1度電也沒有發過電，連燃料棒都送回美國了，現在國民黨說要重啟，要如何重啟，而且它建在地震帶，如果地震了怎麼辦？沒有安全，怎能重啟？為了核安一定要不同意。

另外，沒有電何來的台積電，大家怎麼有電用，馬政府規畫在232公頃的藻礁上蓋三接，現蔡政府只用23公頃，完全避開藻礁，把藻礁顧的好好的，為供電穩定，當然要不同意。

萊豬部分，國民黨開放萊牛已9年，直到去年已進口9.6噸的萊牛，9年來大家也都吃的健健康康，有政府在把關，而且全球109個國家允許進口萊豬，為了台灣的經濟，萊豬公投也要不同意。此外，大家還記得嗎？公投綁大選，開票到半夜，這項也要不同意。