彭佳慧、韋禮安昨在「2021新北歡樂耶誕城」 演出。（索尼音樂提供）

熊仔昨在「2021新北歡樂耶誕城」 演出。（索尼音樂提供）

彭佳慧、韋禮安和熊仔11日參與「2021新北歡樂耶誕城」演出，韋禮安素有「雨神」封號，常常公開演出、活動都是下雨天，很少有放晴日，彭佳慧聽聞韋禮安的「功力」，特別帶了晴天娃娃到現場，加上她本身是太陽女神，昨天果然從早上就放晴，到晚上演出時間都是溫暖好天氣，兩人在後台抱著晴天娃娃開心合照。

多年沒有碰面的兩人一見面就開心問候，提及日前剛結束隔離，韋禮安直說：「隔離21天真的滿累人的，心情難免會有一點鬱悶，現在能出來呼吸室外的空氣，唱歌給大家聽真的很好。」一直很欣賞韋禮安創作才華的彭佳慧，當場邀歌「希望也能寫一首很棒的歌給我唱」。韋禮安昨首次公開演唱新歌〈如果可以〉，由於音域很高、難度極高，他上台前還在休息室努力練習，坦承有一點緊張，所幸一上台就展現出實力派唱功，讓網友留言直呼「好聽到想哭」。

彭佳慧昨難得挑戰唱跳演出，率6名舞者一起演出新歌〈我先請〉，她為了這段唱跳演出不只花了許多時間和舞者排練，回家後還不斷練習，昨晚上台演出前十分緊張，在完美演出後，她開心說：「演出完真的鬆了一口氣，希望大家喜歡。」熊仔昨送上4首饒舌勁曲，高超的快嘴饒舌功力，快速炒熱現場氣氛，他近日忙錄不已，12月到明年1月已接下近30場活動演出，且仍持續增加中，人氣極旺；熊仔表示已有兩年多沒有推出新專輯，正在積極籌備中，馬上就會有新作品帶給大家。