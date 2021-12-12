F-35要換新發動機

美國國會或許能要求美軍，準備兩項研究報告，探討要怎麼做，才能在2030年內，為現在和未來的F-35上安裝新發動機。

據《動力》（The Drive）網11日報導，在「適應性發動機轉換計畫」（Adaptive Engine Transition Program，AETP）下，美方研發了嶄新的發動機，並已測試好幾種原型。他們希望，AETP發動機，或是其他替代選擇，能大幅推升3款F-35的性能，並提供更高的效率。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）指出，仍待參院通過的2022財年國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）中，將要求空軍部長，還有美國國防部採購、技術與後勤次長攜手合作，最晚從2027 年起，為 F-35A安裝適應性發動機的計畫。

同樣的，海軍部部長則和國防部採購、技術與後勤次長設法，最晚2027年以前，要共同規劃類似專案，為短場/垂直起降的F-35B和艦載版F-35C安裝先進推進系統，而這可能是AETP的最終設計，或是加強版普惠（Pratt and Whitney）F135發動機。

F-35s could get new engines as soon as 2027:https://t.co/Tl1DhJaTRb — The War Zone (@thewarzonewire) December 11, 2021

而要為3款F-35安裝任何新發動機，費用都可能很可觀。對目前F-35的最大用戶美國空軍來說，問題當然在於，有沒有辦法把現有和未來的戰機都裝上嶄新的適應性發動機。如今在考慮的其他問題，還包括維持現有的F-35A，並將它們升級為最新的第4批次標準版，加強雷達與電戰能力，以及搭載新武器等費用。