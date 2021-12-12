日前中央流行疫情指揮中心指示，自明年1月１日起中央及地方政府全館場域之工作人員或從業人員，以及屬於維持醫療防疫量能、矯正機關、殯葬業等高風險人員、包括第1、2、3、7類對象，應於12月17日前接種第2劑疫苗，南投縣政府衛生局表示，南投目前疫苗量能充足，請各單位盡速完成接種，保護自己也保護他人。

衛生局長陳南松表示，南投疫苗接種量能充足，呼籲縣內相關單位加強督導尚未接種疫苗的工作人員、從業人員等，在12月17日前完成接種第2劑疫苗，避免造成社區防疫缺口，另外中央也指示「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，迄今也已接種2萬3000於劑。

陳南松說，縣內第１劑涵蓋率目前以達74.9％，第2劑為56.9％，因此也呼籲縣內尚未完成2劑疫苗接種的民眾，不管是外籍或本籍人士，近塑到各鄉鎮市衛生所、合約醫療院所進行諮詢及預約接種，希望能早日達成全國指標第1劑80％及第2劑60％的目標。

南投縣衛生局表示，目前滿18歲以上符合資格者可接種第1、2、3劑，第1劑打AZ疫苗滿8周以上，可混打莫德納疫苗，接種時間為上午10點至下午1點、晚間5點至8點，免預約可現場登記，但記得帶健保卡和接種小黃卡，衛生福利部南投醫院，也開辦夜間施打莫德納疫苗，可透過網路或臨櫃掛號。