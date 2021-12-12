一家旅行社單身陳姓女導遊，與已婚的蕭姓遊覽車司機發生婚外情，蕭妻前年2月發現2人電話中以老公、老婆相稱，甚至還有露骨性愛對話「先洗澡等老公來吸吸」，當場氣炸，憤而對丈夫與陳女各求償200萬、100萬元，橋頭地院審理後，判決2人各賠償10萬元。

蕭妻指控，陳姓女導遊明知丈夫已婚，卻在2020年3月間多度打電話給她丈夫，2人不只互稱「老婆」、「老公」、「愛你喔」、「我想你」等語，還互聊A 片內容與鹹濕對話，包括蕭男傳訊給陳女「跟我做愛的時候都叫我老公啊…」、「等一下寶貝又起來了」，2人同團跟不同車時，陳女卻私訊蕭男「我先洗澡，你到之後就可以給老公親親吸吸…光著身抱在一起」，憤而訴請離婚，同時對老公與、陳女分別求償200萬元、100萬元精神撫慰金。

陳女出庭時辯稱，她與蕭男因為工作關係常有聯繫，雙方都會互相開玩笑，加上過去常聽說遊覽車司機與小姐出團會睡一起，2人講電話就會打嘴砲，互稱老公、老婆都是開玩笑，並沒有發生姦情。

橋頭地院法官勘驗證據，發現蕭男在對話中談及「叫老公很平常，那是至親的稱呼，連你在跟我愛愛的時候都會一直叫著、跟我做愛的時候都叫我老公啊」，女導遊回應「可以」等語。

法官還發現陳女曾說「我到就先洗澡，洗乾淨就可以給老公親親吸吸、可以光著身體跟老公抱在一起」等，認為2人確實逾越一般普通朋友之社交行為，及不正當婚姻外男女關係往來，最終判決2人應各賠償金額10萬元為適當。