文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台電變電所今早爆炸起火，造成雙北部分地區停電，國民黨台北市議員羅智強表示，自己選區文山區也受到波及，總統蔡英文執政5年期間，台灣各地停電頻傳，原來所謂綠色執政的神話，就是台灣黑漆漆的保證。

台北文山區景隆街的台電變電站今（12日）上午爆炸，造成雙北多處停電，羅智強隨即在臉書發文表示，自己的選區文山區也遭殃，現在台灣三天兩頭各地輪流停電，民進黨藉口一大堆，但鐵的事實是，蔡英文執政5年，台灣頻頻停電，不可思議，「有個黑漆漆的執政黨，台灣也就只剩下黑漆漆的命運，和所謂綠色執政的神話，就是台灣黑漆漆的保證。」

羅智強譏諷，永遠頌讚偉大的民主金光黨，只要相信政府相信黨，停電停到死也不怕。

許多網友也在其po文底下留言，「中和也停電，黑漆漆的，叫民進黨用愛發電啦」、「台灣的電力系統好脆弱啊」、「蔡英文說台灣不缺電，沒說的是常斷電，這就是蔡英文」；另有網友表示，「昨晚三峽山區電壓就不穩，今天早上就停電，最近山區常有臨時停電一、二小時」、「國家考場停電，今天有考試」、「101裡面高樓層電梯也停止」。