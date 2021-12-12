台灣基進黨12日選在屏東成立縣黨部，美國伊利諾大學芝加哥校區物理博士陳秋豪擔任首屆縣黨部主委。（林和生攝）

台灣基進黨12日選在屏東成立縣黨部，屏東縣長潘孟安（左）特地到場參與見證。（林和生攝）

繼民眾黨10月於屏東成立縣黨部後，台灣基進黨12日也到屏東插旗、宣布縣黨部落腳處，包括屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄皆到場給予祝福，縣黨部主委陳秋豪強調，決不缺席明年地方選舉，將瞄準屏東首善之區屏東市，要搶下一席縣議員及市民代表。

陳秋豪是在地屏東人，頂著美國伊利諾大學芝加哥校區物理博士光環，返台從事教職，如今搖身一變成了台灣基進首任屏東縣黨部主委，他強調，未來屏東包括科學園區、榮總及義大醫院、運動產業園區等大型建設，盼透過政治參與及在野監督，吸引更多年輕人才返鄉，並進行政治改革。

政黨初到屏東，黨工透過步行發傳單方式，不僅宣傳1218公投理念，同時自我介紹，但陳秋豪坦言，有人直接將傳單丟在地上、甚至直接撕成兩半，不過也有民眾伸出雙手溫暖擁抱，他認為，這就是台灣民主真諦。

潘孟安上午也親至現場祝福，表示是來見證台灣政治的新種子於在地扎根，他有感而發地說，自己年輕時也是開著發財車，四處到選舉演講場感受政治氛圍，如今看到一群年輕人願意將青春與理念投入政治，著實令人感動。

莊瑞雄與周春米皆認為，一個從南部出發的政黨，對台灣基本價值實踐，是台灣基進黨鮮明旗號，作為屏東民代，特地前來祝賀與歡迎，且坦言，台灣基進的壯大也是對民進黨最好鞭策，相互良性競爭，相信對屏東未來發展有一定助益。

台灣基進黨主席陳奕齊說，把南部作為發展基礎的政黨，於屏東設立黨部後，不僅完成守護台灣最南的防線，政黨發展的根基也將更加穩固。