文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台北巿文山區的萬隆變電所今早發生大爆炸，現場竄出陣陣濃煙，導致雙北逾30萬戶停電。台電內部員工爆料，10、11月時因缺電，變電所曾多次降壓供電，對系統設備造成累積堆疊傷害，今天爆炸的5號變壓器，上個月就曾故障，未料今天竟爆炸起火，造成該所161KV及69KV供電系統停電。

台電知情人士透露，萬隆變電所上月就曾故障，主要是10、11月初因缺電關係，多次降壓供電，但降壓對供電設備會產生累積堆疊的傷害，因此5號變壓器上個月已故障一次，該名人士還說，公司內部都調得到相關紀錄。

該名人士指出，降壓供電並非台電人員出包，而是沒有遵照SOP進行，才會造成供電系統短時間內兩度出包。而今天上午9時42分萬隆變電所發生爆炸，造成北市木柵及新北市新店等地區停電，逾30萬用戶受影響，目前仍有5859戶停電，最快預計下午2時前可全部修復。

台電回應，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12%以上，維持在供電充裕的綠燈，變電所設備故障起火時，備轉容量率高於10%，相當充裕，電力系統電壓穩定，無謠傳所指因降壓所造成停電。不過，對於10、11月時因缺電，變電所曾多次降壓供電，台電並未回應，也未說明今天供電系統爆炸原因。