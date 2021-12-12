台中市府環保局舉辦清潔隊臨時人員徵選，應考人在「資源回收分類技能」與「體能測試」等項目，卯足全力。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府環保局今天舉辦清潔隊臨時人員徵選，1865人報考擠搶300個名額，平均錄取率約16.1％。台中市環保局表示，今年報考者學歷大專以上比往年高，有951名具大專以上學歷，占報考人數49％，另31人具碩士學歷，甄選通過錄取者，將於2022年1月3日上工。

中市環保局長陳宏益表示，今年臨時人員名額300人，報考1865人中，男性1369名、女性496名，男女比例約2.8比1，其中，學歷為碩士者有31人，占報考人數1.66％；大專院校920名，占報考人數49％；高中職525人，占報考人數28％。今年報考大專以上學歷較以往甄選比率高，推測可能因增設環保專業類組，吸引高學歷者報考。

徵選今天在豐原區體育場舉行，環保局表示，除環保專業類組加考筆試外，其餘採「資源回收分類技能」與「體能測試」等2項，進行技能測驗後，緊接著展開「體能測試」，男生需負重15公斤沙包、女生10公斤，完成「60公尺負重跑步」。

環保局指出，為維護考試公平性，聘請台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判人員，由政風人員參與招考監督作業，其中「體能測驗」成績以終端攝影記錄判讀，相當準確，考試過程公開透明。

環保局表示，今年臨時人員名額300人，包括一般類組165名、儲備駕駛組75名、重機械操作及汽修組5名外，針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身分市民提供48名的保障名額，另增加環保專業類組10名，提升稽查工作能量。