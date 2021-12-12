37歲越南籍失聯女移工在萬華區西昌街從事色情性交易。（圖／李文正翻攝）

上午接種疫苗下午接客 萬華警逮越南失聯移工從事一樓一鳳

國內疫情仍處於第2級警戒，北市萬華警方破獲越南籍失聯女移工，以「一樓一鳳」形式從事性交易，9日下午2點多，員警在西昌街一處民宅，逮捕37歲失聯的李姓女移工，員並從她身上的小黃卡查知早上剛接種完莫德納疫苗，下午就頂著不舒服的身體接客，李女訊後依《社會秩序維護法》裁處，皮條客依妨害風化罪送辦。

據悉，李女曾遭移民署專勤隊查獲，但因遣返時程延誤，李女獲釋又回到街頭，她告訴員警，自己想返回越南，但機票費用要自付，高達6萬元，離開雇主後沒有工作，只能接客賺取生活費。

萬華警分局員警見一名應姓男子皮條客當街拉客，應男稱以2800元提供全套性交易服務，並引導員警到女子的房間挑選，若不滿意可以離開，員警跟著皮條客進入樓梯間，在門口看到越南女子，進屋內表明身分，她坦承從事「人與人的連結」。

李女聲稱，9日上午剛接種covid-19莫德納疫苗，但因缺錢花用，只能接客賺錢。警方呼籲，全球疫情仍嚴峻，請全民共同防疫切勿以身試法，萬華分局掃黃絕不手軟，將持續強力取締，避免非法人與人的連結成為防疫破口，以展現掃蕩色情之鐵腕決心。