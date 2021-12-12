宏達電與高雄市政府再度攜手合作，於「亞灣創新x新創大南方活動」中展示最新5G AIoT應用服務成果，包含5G專網及行動專網、5G智慧監測、5G智慧巡檢以及5G遙控載具等多種商業應用，展現亞洲新灣區的5G無限量能。

「大南方大發展南臺灣發展計畫」，為國發會於109年度提出的國家發展策略中的關鍵篇章，其中的高雄亞洲新灣區將在結合數位科技的趨勢下，發展體感科技、物聯網、智慧城市等高科技產業，並將結合周邊高雄港整體開發，使亞洲新灣區成為南台灣重要科技產業發展聚落，促進地方繁榮與創造就業。而這次的高雄市政府所主辦的「亞灣創新x新創大南方活動」活動，正是宏達電展現多年在5G領域深耕成果的絕佳舞台。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電除了是智慧型手機與虛擬實境創新設計者外，近年也展現在5G系統整合的深厚實力，不但匯整國內5G O-RAN之能量，更延伸關鍵技術與創新業者合作，共同開發5G應用解決方案。

黃昭穎表示，很高興今年與高雄市政府一同創造了卓越的5G AIoT應用成果，不但建立首座「5G XR O-RAN實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試的5G專網研發平台，並創造相關智慧整合應用，可協助高雄產業改造提升，並帶動高雄轉型為科技智慧城市，未來雙方也會持續在智慧工廠、智慧醫療、創新教育和娛樂等多個領域發展。

高雄市副市長羅達生表示，高雄力拼產業轉型，成功爭取亞灣5G AIoT創新園區落地，盼藉由5G帶來突破性的開創與變革，協助製造業、服務業透過數位轉型解決傳統痛點。他強調，宏達電的5G專網技術非常傑出，我們期待藉由與宏達電的合作能夠將5G ORAN整個相關應用解決方案開發出來，進而與新創業者在不同領域中推出各式應用解決方案，且能依照企業需求量身打造，讓更多傳統和新創業者都能嘗試在5G模式下進行產業升級。市府將協助廠商進行技術和商務的媒合，與業者共同開拓5G創新智慧應用市場新藍海。

宏達電領先業界的5G獨立組網（SA）網路技術又更往前推進，替企業打造輕便型5G行動專網，透過一只行李箱就可於30分鐘內輕鬆架設完畢5G專網，提供企業便捷並且更節省成本的5G專網應用。此解決方案適用於展覽、演示、教育、應用開發等用途，提供方便移動以及靈活運用的優勢。

宏達電5G專網解決方案還能依照場域的規模大小與應用進行建置。不論是數百坪的廠區，還是臨時性、機動性的展覽場域，都能量身打造最佳5G環境。為智慧工廠、港口、倉儲、物流、教育、訓練、甚至娛樂需求，提供強大的5G數位轉型支援。