文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

變電所設備故障失火，造成雙北部分地區逾30萬戶大停電，遭擁核電人士黃士修認為，事故恐與台電缺電，又頻繁降壓供電有關。不過，台電表示，特定人士在此時針對公投議題做政治操作意圖誤導民眾，不恰當更不應該。

針對今日雙北部分地區發生停電，台電說明，9時42分由於台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區共計305418戶停電。台電隨即緊急成立應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，目前尚有台北市文山區5509戶、及新北市新店區350戶，共計5859戶停電，最快預計14：00前可全部復電。

台電進一步說明，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12％以上，維持在供電充裕的綠燈，至於變電站設備故障起火時，負載2299.7萬瓩，備轉854.9萬瓩，備轉容量率高達37.17％，相當充裕，電力系統電壓穩定，無謠傳所指因降壓所造成停電。台電第一線同仁全力搶修中，特定人士在此時針對公投議題做政治操作意圖誤導民眾，不恰當更不應該。

另外，新北市中和區一座高壓電塔因本事故引起電纜引起小火，已立即通報消防隊並於10時38分撲滅火勢，無人員傷亡，台電現場同仁後續進行設備檢查。