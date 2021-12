搶攻年底購車旺季,台灣福斯再推The new Polo搶市,Polo身為Volkswagen經典掀背車之一,1975年推出至今經歷六個世代演繹進化,全球累積銷量近2千萬輛,深受消費者喜愛,今年全新The new Polo四款車型,從230TSI Life、230TSI Tech、230TSI Style至230TSI R-Line,上市建議售價為79.8萬元起。

The new Polo相較先前大幅新增配備陣容,外觀不只亮眼有型,更領先市場所有同級車款,以80萬內的建議售價,提供Level 2自動駕駛輔助等級,全車系標配Travel Assist智慧車陣穿梭系統,一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統,車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統,已完整主動安全科技守護日常行車安全。此外,The new Polo擁有Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航、App-Connect 多媒體手機鏡射 。

The new Polo由內而外革新進化,依車型分別配有15吋至17吋輪圈,外觀採用全新保險桿和下氣壩設計,呈現自信活力的視覺感受,230TSI R-Line車型擁有R-Line專屬外觀空力套件與專屬銘牌,同時推出全新車色:金屬星辰紫及金屬冷燻灰,為The new Polo帶來時尚有型的都會氣息。The new Polo全車系標配LED頭燈,230 TSI Tech車型以上搭載新世代家族設計的連貫式LED定位燈及IQ.LIGHT智慧燈組:LED Matrix矩陣式頭燈,具備動態頭燈自動切換功能、行車模式和照明輔助,車尾則有IQ.LIGHT LED高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈,讓黑暗中駕車更安心。

The new Polo為80萬以內同級距中具備Level 2自動駕駛輔助系統的唯一車款,全車系搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統,包含全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統(含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車道維持及偏移警示系統與主動式車道修正輔助系統,以高規格打造全方位型車安全防護,另首度增加Travel Assist 智慧車陣穿梭系統,一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統,車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統,不僅提供駕駛直覺便利的巡航操作,完整的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統更成為同級新高標竿。

The new Polo不僅外觀有型、內裝數位化,更有亮眼油耗表現,經濟部能源局油耗測試達19.0km/L,一桶油可輕鬆來回國號1號基隆端至高雄端1.5趟,展現出色行駛里程;同時Volkswagen全車系享有4年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念,機油更換周期延長至最長二年或最多30000公里,更可享有福斯人禮遇計畫的各種優惠,再加上1.0升TSI引擎自用小客車年稅賦僅需8640元,有效降低消費者長期持有成本。