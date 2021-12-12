四大公投案倒數計時，其中萊克多巴胺豬進口一案，衛福部長陳時中今天為其背書，他直言，萊豬是講國際信用，國際往來沒有信用的話什麼都不必說，只要在劑量標準下食用就是安全，外界以過量來看萊豬說有百害，「這是居心叵測」，如今已訂有標準、有管制、且有標示，三重防護，若還是投下同意票，這是給美國「洗臉」，等於在說美國政府餵自己人民吃萊豬，這是不可能的。

前總統陳水扁在網路主持電台節目「有夢上水」今天專訪衛福部部長陳時中，並以「中央防疫指揮中心指揮官」、「市長熱門人選」為標題介紹陳時中。

陳水扁問陳時中，身為國內任期最久的衛福部長，且是牙醫擔任衛生署副署長、衛福部長第一人，任內推動健保總額制、長照2.0、還接下防疫大任，總是有遺憾之處，遺憾是否是不能去WHA參加世界衛生大會？

陳時中談到萊豬時表示，「我本來也不愛講，國際上是互相信用，國際要來往沒有信用什麼都不用說，WHA也是，防疫我們走一大步，國際貿易也是」，而萊豬這件事情是國際信用的表現，國家不會不管人民健康，我們是負責健康的，健康安全沒問題，信用要顧。WHA也是國際貢獻、國際服務都要做，有一天就會看到成果出來。

「萊豬跟WHA相當於同一件事情」，陳水扁說，兩者相同之處就是，都是「政治」。他說當初總統馬英九執政時每年都可以參加WHA，但就是接受一個中國的原則，接受對岸要求台灣是中國的一省。但蔡英文認為我們不能為了參加WHA讓台灣成為中國的一省，而「因小失大」，這就是政治。

2008年他擔任台北市長任內曾說「要開放帶骨頭的、月齡超過30個月的牛」，但當時國民健康、科學證據等考量都說不能開放。後來馬英九與美國簽訂台美擴大美牛進口議定書引起很大風暴，但當時美國AIT在台北辦事處表示，美牛的問題是政治問題，政治問題不要說科學、國民健康，百姓反對，就是去說服。直到現在也是一樣，無論開不開放都是政治。

不過，陳時中回應，如今還是不同，現在萊克多巴胺已經訂出標準，任何東西都是「劑量」決定毒性，安全劑量以下是安全，但反對的聲音是用「超劑量」方式來討論，就是混淆，是居心叵測。

陳時中說「反對萊豬是不反美豬，也不反美國，是黑白講」，陳時中表示，台灣已經進口9年多的美牛，但台灣人吃牛吃得少，吃豬肉多，一方面食用量不多，另一方面也不會超過標準。而美國人也在吃萊豬，難道是說美國政府在害他們的人民？這是在「洗臉」美國。

陳時中說，台灣政府已經用制訂殘留標準、每批查驗、且有標示提供民眾選擇，在三道管制下，若還要給美國洗臉是不可能的，因此公投絕對要投不同意。