副總統賴清德12日上午前往苗栗縣苑裡鎮，進行公投宣講，他表示，公投案對事不對人，不能因為政黨間的利益，而犧牲國家的發展，各項公投案還需要努力，希望鄉親投下4個不同意票。

民進黨公投說明會現場邀請經濟部長王美花、立法委員管碧玲、立法委員蔡易餘，及民進黨副秘書長林飛帆同台助講，盼在最後一個周末衝刺，宣揚公投理念。

賴清德說，台灣防疫成績比別的國家更好，國際社會也看到台灣的成績，有很好的醫療品質，所以經濟受到影響較小，外銷金額正成長，十月份就外銷額就高達400億美元，而經濟要再進步，首先就需要足夠的電力。

他表示，政府現在要蓋中油第三天然氣接收站，外界卻說工程破壞藻礁，但原本要開發231公頃，現在只有使用國民黨政府早已蓋好23公頃的用地，如果能順利蓋好，可以發電137度電，還能解決中南部空汙問題。

另外，美國萊豬進口，政府都有做好把關，就如同前總統馬英九開放萊牛都有依據國際標準，開放進口萊豬也有助於台灣在國際上的貿易，未來加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），可以讓台灣經濟正向發展。

賴清德表示，核四發電廠就是一台老車、拼裝車，如果現在如果重啟使用，不僅核廢料問題還沒解決，未來還會更多後續問題衍生。

最後的大選綁公投，賴說，可以借鏡上次大選，大家只關心選舉，沒有人注意到公投議題，也會耗費民眾更多時間，最後公投結果也不了了之，所以他拜託大家，四項公投一定都要投下不同意。

賴清德提到，台灣一直受到打壓，失去邦交國，現在公投案更顯示民眾保護國家的決心，絕對不能因為政黨利益，而忽略國家利益，公投案還需要很多努力，盼鄉親給予支持。