婚嫁是一門學問，有BMW的車主發文分享，親戚的兒子要結婚，希望能借他的車來迎娶新娘，不料幾天後，對方卻以「不要休旅車」為由不借了，讓他相當錯愕，後來才知道，迎娶車要「有頭有尾」，但休旅車沒有車屁股，所以才被淘汰。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，前幾天接到親戚來電，詢問能不能和他借車，當作兒子迎娶新娘用的禮車，原PO一聽立刻答應，還爽快要對方不用回禮沒關係。

幾天後，原PO主動向對方提起此事，並強調要去把油加滿，並將車子洗乾淨，不料對方竟回，因為兒子說不要用休旅車，所以不借了，還問他能不能借到等級更高的房車，讓他相當錯愕，不過對方可能也是為了給親家一個好場面，所以才做此決定，讓他不禁感嘆，這年頭婚嫁也是門學問。

2小時後，原PO再度更新發文，解答為何親戚不用休旅車當迎娶車的原因，因為休旅車少了一般轎車會有的車屁股，也就是後車廂，但在禮俗上，迎娶車應「有頭有尾」，所以他的休旅車才被淘汰。

文章一推出立刻引起網友熱烈討論，「沒關係，至少你很有心借你愛車」、「再過個100年，這種習俗就沒了」、「去租一台不就好了！還不用人情債」、「現在為了結婚，許多爸爸媽媽都好辛苦啊，對方可能是想能省多少是多少」、「長知識了，沒屁股的不行」、「我看過超跑迎娶車隊用瑪莎迎娶還不是結婚沒幾天就掰了」。

不過也有過來人透露，自己結婚時也是坐休旅車，「我們明天的結婚的車隊都是旅行車」、「我結婚時，迎娶前導車也是休旅車」、「我的迎娶車6台通通不是名車，也都沒屁股啊」、「休旅車才舒服」。