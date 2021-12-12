「假貸款、真詐騙」示意圖。（警方提供）

警方提醒，網路貸款陷阱多，小心上當。（警方提供）

金門張姓女子因缺錢用，透過臉書小額借款3萬元，結果錢沒拿到，反遭詐騙集團以需先繳交「手續費」等藉口騙走8000元。警方提醒，類似個案層出不窮，民眾要多加留意，以免陷入雪上加霜的困境。

警方說明，張女在臉書社群看到「借貸網 缺錢借錢 信用借款 小額借款 周轉 辦門號換現金」的廣告，即加入對方的LINE帳號，一名自稱「蘇凱薰」的人傳來分期網址，要她填寫借款資料。

張女輸入資料欲借款新台幣3萬元，對方以需繳交3000元手續費為由，傳送繳費代碼要她到超商繳費。張女繳費完成後，對方再以平臺遭凍結要再繳納5000元才能解凍的藉口，指示張女匯款後，還要求再繳交5000元的律師費。張女至此才驚覺遭到詐騙，12／9至金湖分局報案。

金湖分局提醒，詐騙集團常透過臉書或LINE發送借貸或求職廣告，以話術取得被害人信任後，再伺機用各種藉口詐騙金錢或金融帳號，民眾千萬要小心，若確有資金需求，應循合法、正常途徑才好。