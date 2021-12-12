台灣奧迪所舉辦的「2021奧迪創新獎」 (Audi Innovation Award AIA)，今年以人工智慧、擴增／虛擬實境以及永續性三大主題，邀請台灣新創團隊以未來的創新思維，構思未來汽車展示中心的可能樣貌，最終由研發廚餘轉化處理的生物實驗室Bionicraft、擅長打造虛擬偶像的GranDen、專精於虛擬人像社交平台的XRSPACE三家新創團隊，以「共生的狂想」(Symbiotic Rhapsody)概念榮獲金獎。

此次「2021奧迪創新獎」是由台灣奧迪與台灣科技新創基地共同舉辦，並與專注於未來行動發展的玉山國際加速器 (Mosaic Venture Lab)合作，從超過400家新創團隊中，選出滿足三大要素的25支台灣新創團隊，並透過三階段篩選，最終14家台灣新創公司獲得最後競賽資格；獲選的新創團隊依據本身的技術專長再結合其它新創團隊，依據今年的三大主題以提出未來移動展間的概念。

台灣奧迪數位事業處長陳永漢表示：「奧迪創新獎的初衷是為了扶植台灣新創生態圈，使更多具有創新實力的團隊茁壯、發光；我們也期望藉由本屆的新賽制，鼓勵新創團隊彼此合作發揮綜效，與Audi共創未來的樣貌。 」

科技部產學及園區業務司代理司長涂君怡指出：「奧迪創新獎自2018年開始舉辦，同年TTA正式成立。今年科技部很開心可以看到國際車廠Audi嘗試新的辦理模式，以閉門競賽方式尋找AI、AR／VR、永續等三大領域的優秀台灣新創，而TTA也持續在過程中協助邀請TTA校友新創與學研新創參加遴選。相信在奧迪及TTA支持下，這些新創都能有更好的國際發展，促使世界看見台灣以科技創新帶來正面影響力。」

金獎團隊巧妙融合台灣在地的百合、苔癬和蜻蜓的材質和樣貌，運用在行動展間外部的結構設計上，展間內部則使用AI 虛擬導覽和VR頭盔，建立與世界各地展間的互動，提供消費者跨越國境的連結與體驗。

台灣奧迪總裁安薩瑞看到金獎團隊的概念表示：此次得獎的創新結合了數位他和永續性的概念，非常地另人印象深刻。得獎的團隊也展現了絕佳的合作精神，這正是Audi不斷地在追求和各界共用點作創造未來的可能性，這也正是我們和台 灣新創圈期待的合作模式，一起追求創新的方式來邁向未來。

奧迪創新獎所邀請到的產業導師們，以不同的角度及公司策略，分享企業經驗，期望能激發新創團隊對環境永續的更多構想。台灣奧迪也將持續協助金獎團隊，嘗試將「共生的狂想」的概念透過未來移動展間的樣態進行概念驗證( Proof of Concept)，進一步邁向商轉的可能性。