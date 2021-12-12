網紅鄧佳華最近轉換跑道拍AV，日前他在有「網紅推手」導演圤智雨邀請下與即將對戰的女優孟若羽初次同台，圤智雨更透露是在加薪6成的條件下才讓孟若羽自願點頭，但近日反對聲浪不斷，孟若羽今(12日)發文閃電辭退與鄧佳華合作，圤智雨也曬出照片宣布已經找到新女優救火。

AV導演圤智雨10日在臉書專頁「戲引子」透露和孟若羽談合作經過，最終三方同意男優鄧佳華本人片酬為零，而孟若羽酬勞加六成，原因也很實際，「跟鄧做這件事，其實鄧不是帥哥，更是公認的不好看，更多人留言噁這件事，我想也不太需要證明我說的是否真假，就大家都認同吧，所以漲價是對女優的尊重」。

然而事情曝光，不少網友都湧到孟若羽留言要求她拒絕合作，孟若羽稍早則曬出自己滿臉愁容的自拍照，宣布辭職成功，寫下：「這幾天... 感謝大家對我的關心，由於從宣佈與鄧佳華先生合演的消息曝光後，身邊的家人與朋友還有粉絲都提出極大的反對意見，在每天的精神壓力壓迫之下與經紀人溝通討論決定放棄出演，但接下了工作就必須負責任，所以在經紀人的體諒之下，我也與經紀人一起在最短的速度找到替補人選，而且終於也找到了，所以雖然我沒有演出了，但還是希望各位繼續支持新的女優。」

圤智雨則火速分享新一任與鄧佳華合作的人選，直言自己工作最害怕演員開拍前突然離職，但孟若羽的決定她完全能接受，畢竟知道孟若羽近來遭受不少打擊，如果換成是他，他也會辭演，最後感謝孟若羽和其經紀人的幫忙，已找到一位名叫「苡若」的新女優，雖然上圍不及前一位有F級，但身高170公分有大長腿，引來網友回：「老實說鄧佳華先生，根本不適合演這齣戲，而且，我建議他，去找心理諮詢師那邊諮詢心理狀況還有他的精神狀況，真的搞不懂他的邏輯，腦袋想什麼」、「真是一波三折，不過原本的女角辭演也沒辦法，希望這一個能挺住，為了那個不討人喜歡的傢伙」。