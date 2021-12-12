經濟部與高雄市政府合作，於高雄亞灣舉辦5G無人機競賽，不僅邀請民眾進行無人機體驗對戰，還有夜光LED無人機競速高手挑戰賽，更吸引近300位民眾屏氣凝神，享受5G競技無人機帶來的疾速快感。

經濟部攜手工研院、飛競鬥士、仁寶開發全球首套5G無人機電競系統，不只能讓民眾體驗無人機對戰，也能讓國際級飛手同場競速。工研院與仁寶電腦合作開發輕量化5G攝影機及超低延遲數位圖像傳輸，在高雄亞灣場域實證5G專網大頻寬、低延遲的特性，結合無人機高速定位、5G傳輸影像串流、混合實境MR 運算等技術能量與商業化驗證。

經濟部次長林全能表示，為多元型態拓展5G專網應用，加速淬煉國產5G設備，經濟部不僅推動5G文化展演，如今更發表5G電競運動，此次競技無人機的創新應用，除仰賴5G專網系統外，也需搭配高速定位、傳輸、運算、渲染等軟硬整合技術，展現企業專網、小基站的商業潛力。期望5G電競無人機，就像F1賽車帶動汽車產業的蓬勃發展，帶動無人機軟體、製造、次系統、零組件及週邊產業成長，以及直播、智慧互動娛樂、模擬訓練的商業機會。

高雄市副市長羅達生表示，無人機在亞灣起飛，高雄也正準備要起飛。總統蔡英文在今年2月宣布將由中央各部會投入超過百億，在高雄打造亞灣5G AIoT創新園區，市府也密切與中央合作，招募國際大廠、加速器與優秀的新創團隊進駐，並運用高展館、電競館、高流中心作為驗證場域，5G MR無人機正是其中重要的一環。相信結合5G MR的虛實整合技術，不僅讓賽事更多元，觀賽民眾也更能身歷其境，享受跟選手同步高速飛行的刺激感，帶動飛競賽事運動在台灣的發展。

工研院資訊與通訊研究所副所長丁邦安指出，此次技術研發有兩大重點，第一，開發5G MR 無人機對戰系統，結合電子圍籬、防墜及物理反饋機制，透過親民操作的數位搖桿，讓不熟悉無人機操控的民眾可以體驗無人機競技的樂趣；第二，開發輕量化5G攝影機及超低延遲數位圖傳技術，相較傳統類比競技無人機，影像畫質僅有30萬畫素，可提升至200萬畫素以上、傳輸只要0.05秒，疾速感官體驗零時差。面對未來5G萬物聯網的局面，工研院擘劃「2030技術策略與藍圖」，在智慧生活應用領域，積極投入無人機技術開發，擴大多樣化應用，厚植我國產業實力。