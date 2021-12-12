波士頓塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）近來的政治聲量愈來愈大，上場時間卻愈來愈少。前役他對鳳凰城太陽只出賽8分鐘，更前一場對戰快艇打5分鐘。鳳凰城球評波格特（Gerald Bourguet）推文諷刺：「坎特自己改名為Freedom，然後他連離開板凳區的自由都沒有。」

坎特接受《紐約客》雜誌訪問時表示，他確實與教練談過上場時間變少的問題，但教練跟他說這與政治無關，坎特也只能接受，他上季在拓荒者平均上場24分鐘。

此外坎特還提到為何針對詹姆斯（LeBron James）、林書豪。採訪者詢問「你說林書豪背棄自己的國家，請問他是什麼國家的人？」坎特說林書豪出生在美國。採訪者說「所以林書豪是美國人。」坎特說美國確實是林書豪的國家，但林書豪身為台灣人後裔就不該到大陸打球，「中國正在打壓台灣，一個台裔美國人怎麼能到中國賺錢呢？」

採訪者沒再深究下去，不過可以看出坎特對於台海兩岸關係缺乏正確認識。

至於詹姆斯，坎特說他其實很尊敬詹姆斯，「NBA沒人像他擁有那麼多球迷和影響力，如果他肯站出來做正確的事就會有很多球員加入他，那些大公司就很難阻擋他。」坎特表示大公司們為了利益，讓球員簽下豐厚代言合約，綁住他們場外的言行，其實是一種現代的奴隸制度。

坎特接受BasketballNews.com訪談時還爆料，聯盟裡有其他黑人球員看不慣詹姆斯和麥可喬丹（Michael Jordan），私下要求坎特多講一些他們的偽善行徑，其中包括詹姆斯現役的某位隊友。