文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

雙北部分地區發生停電，台電說明，9時42分由於台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區共計305418戶停電。對於外傳因變電所下1萬公升油、無法用水撲滅，台電強調，此說法並不正確，起火是變壓器的絕緣油，澄清變電所底下沒有油庫。

台電指出，目前尚有台北市文山區興隆路二段、四段周遭共計2241戶停電，最快預計14時前可全部復電。