由大陸大陸中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心11日發佈《中國人力資本報告2021》顯示，從1985 年到 2019 年，無論是大陸農村、城鎮還是全大陸的平均年齡都呈上升趨勢。最新報告顯示2019年的大陸勞動力人口的平均年齡已上升至 38.8 歲，平均年齡最高的前5省份是黑龍江、遼寧、吉林、內蒙古、浙江。

此外，統計大陸2019年人力資本總量，按當年價值計算為2776.4 兆元（人民幣，下同），相較於2018年大陸人力資本總量成長162.7兆元。從人均人力資本排名上，2019年人均人力資本排名前5位分別為北京、上海、天津、浙江及江蘇；排名最後5位則是新疆、西藏、雲南、甘肅及青海。

觀察大陸勞動人口年齡的變化趨勢，據第一財經引述《報告》指出，從1985年開始，直到2019年無論是農村、城鎮還是全大陸的勞動力平均年齡都呈上升趨勢。

其中全大陸平均從1985年的32.25歲上升到2019年38.80歲；農村從31.99歲上升到39.05歲；城鎮從33.03歲上升到38.63歲。而2005年以後由於勞動人口（主要為年輕勞動力）遷入城市，導致城鎮和鄉村的勞動力人口平均年齡差異逐漸縮小。