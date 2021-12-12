距離12月18日公投只剩不到一周的時間，多位生態、水工、空污等領域的學者專家，今天召開「留下三接在大潭，讓科學證據來說話——學界呼籲不同意三接遷離公投記者會」，並發表共同聲明，不同意三接遷離。

今日與會的多位學者專家曾實際參與三接再外推的各項科學調查工作，他們指出，藻礁公投聯盟許多關於藻礁論述，過於偏離事實，且誤導社會大眾，綜整目前二十多個專業領域的科學調查結果，目前三接工程對於大潭藻礁的影響實屬輕微，呼籲民眾在做選擇時，能從多方向理性思考，目前的三接再外推方案，在藻礁保護、穩定供電、減煤減碳減空污應能兼顧，且有立即成效。如果三接遷離大潭，藻礁也未必能零損失保存，因大自然的力量可能改變更大，但供電穩定與減碳減空污，勢必因時程延宕，使得國人必須承受其結果。

今天的記者會由反方辦事處代表劉志堅（台灣環境保護聯盟理事長）發起，中央大學水文與海洋科學研究所副教授錢樺主持，參與的學者，包括了生態領域的中研院動物所前所長邵廣昭、台灣濕地學會研究員黃守忠、中研院生物多樣性研究中心前研究員謝蕙蓮；地質領域為中央大學地球科學學院院長許樹坤；水工領域有成功大學水工試驗所研究員黃國書、中央大學水文與海洋科學研究所所長黃志誠；供電、空汚(能源轉型)領域為台灣大學生物產業機電工程學系前教授謝志誠、台大兼任助理教授趙家緯、中興大學環工系教授莊秉潔。

學者的共同聲明如下：

最近這一段時間，關於三接是否破壞藻礁的爭議吵得沸沸揚揚，我們其中許多人都參與了三接外推案的研究調查，我們發現，最近提案方有很多關於「毀滅」、「滅絕」藻礁生態的討論，有許多過於誇大、偏頗，這樣的發展令我們感到憂心，因此，我們想提出四點說明：

一、綜整目前二十多個領域不同的科學模擬、調查結果，三接工程已對藻礁區做出最大保留，對於藻礁生態的影響實屬輕微，應是在可以接受的範圍，即便三接遷離，大潭藻礁的生態也不一定會變得更好，因此相關討論應該建立在科學實證的基礎上，讓科學證據來說話、來引導政策規劃，莫讓偏離事實的言論誤導社會大眾，若只為個人理念或利益，不斷發表罔顧科學事實的言論，只會讓台灣陷入一個理盲的社會。

二、對於藻礁及藻礁生態，應該以「大時間尺度」、「大空間尺度」的角度來觀察，這是國際間對於環境保護、生態保育的思辨基礎，由生態系與人做為出發點來討論、不應把單一的保護標的無限上綱，這無助於我們朝永續發展目標的推進。

三、相較於其他海洋保護區、國家公園，大潭及觀新藻礁已受到政府高度關注，也投入許多保育與研究資源；對待大潭藻礁最好的方式，是有效的環境管理，中油公司若能持續推動三接工程，應接受全民監督，以善盡管理人責任與義務。

四、建議民眾思考三接遷離公投案時，能夠從生態、生產、生活等面向綜合考量來做出選擇，現在三接再外推案，在藻礁保護、穩定供電、減煤減碳減空污應能兼顧，且有立即成效。如果三接遷離大潭，藻礁也未必能零損失保存，因大自然的力量可能改變更大，但供電穩定與減碳減空污，勢必因時程延宕，使得國人必須承受其結果。