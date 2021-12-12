花蓮縣政府改善翻修花蓮火車站旁的中山公園，增設鞦韆、溜滑梯、平衡木、攀爬繩及遊戲土丘等親子遊憩設施，12日正式啟用，吸引不少家長帶著家中小孩前往體驗。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府改善翻修花蓮火車站旁的中山公園，除整新原有運動空間，還增設鞦韆、溜滑梯、平衡木、攀爬繩及遊戲土丘等親子遊憩設施，12日正式啟用。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府改善交通門戶，向中央爭取預算，改善翻修花蓮火車站旁的中山公園，除整新網球場、籃球場等運動空間，還增設鞦韆、溜滑梯、平衡木、攀爬繩及遊戲土丘等親子遊憩設施，打造全齡皆能休閒遊樂的「好所在」，12日正式啟用，吸引不少家長帶著家中小孩前往體驗。

中山公園面積近2公頃，是花蓮市精華地段的公園之一，原有網球場、籃球場、涼亭、噴水池等設施，曾經人聲鼎沸，但設施逐漸老舊，公園隨之暗淡。由於該處緊鄰花蓮火車站，是市區重要交通門戶，花蓮縣府向中央爭取4175萬元，執行「『洄瀾．回藍』花蓮市河海人文廊道建置計畫-花東鐵路門戶建設工程」，並利用2200萬元整修公園。

花蓮縣府翻新中山公園內的網球場及籃球場，增設1組盪鞦韆、1座大型溜滑梯、4組平衡木、1組攀爬繩及5座遊戲土丘，同時也加強周邊照明、綠地植栽及無障礙設施，改善排水、路面高低不平等問題，營造成適合全齡的休閒遊樂場域。

中山公園12日正式啟用，立法委員傅崐萁、縣長徐榛蔚、縣議員魏嘉彥、楊華美、林宗昆、謝國榮等人到場揭幕。現場也有許多家長趕緊帶著家中小孩前往體驗新的遊憩設施，小朋友們玩得不亦樂乎，其中鞦韆與溜滑梯最受歡迎。

徐榛蔚表示，「洄瀾．回藍」計畫本來會連結火車站到北濱地區，因車站另有計畫，沒有辦法執行，實在可惜，後來縣府與台鐵合作在火車站前提出相關方案美化市容，讓市區不斷往前走，成為有活力的城市。

徐榛蔚也提及中山公園市一處適合親子活動的地方，安全尤其重要，因此請建設處加強周邊光線照明與監視器架設，並延伸到周邊的籃球場及網球場，未來也將移交花蓮市公所管理。