學生會設計與搭建園遊會裝置藝術，以「城南舊誓」提醒返校校友回憶在校舊時光。（台南大學提供／程炳璋台南傳真）

台南大學適逢123周年校慶，學校12日舉辦遊園會，有小吃、遊戲攤位與舞台表演活動，如同小型夜市，校方邀請畢業校友、社區民眾返校同樂，感受大學校園的歡樂活力。

南大11、12日兩天舉辦123周年校慶，除了運動會，師生共辦園遊會，聚集各種小吃、遊戲攤位，還有舞台表演歌唱等活動，像極了小型夜市。

園遊會以「城南舊誓」為主題，主要是學校位於南門城附近，呼應紅樓建築100週年。「舊誓」是提醒畢業校友，回想大學生活時期的許多約定，返校時正好回憶就學點滴，包括當時建築景色與情景。

園遊會舞台背板設計仿南大學生證樣式設計，同學設計入口處的裝置藝術，用原木色呈現古城氛圍。

現場還有舞台活動，主題為「蔗夥來唱歌」，由校內學生社團及同學輪番表演，邀請師生及社區民眾共襄盛舉，校友與社區民眾感受大學校園的青春與活力。

綠色能源科技學系吳承翰同學為活動總召，他表示，今年校慶安排摸彩，獎品由校內師長提供，獎項有學生最愛的智慧型手機、各式耳機等3C產品與餐券、禮盒等，鼓勵學生參加校慶活動，既欣賞表演、玩遊戲，還有機會得大獎。

南大123周年校慶活動12日下午5時落幕，校方表示，今年遇上新冠肺炎疫情，校慶規模縮小，仍展現教學成果能量與學生活力，拉近學校與社區的關係。