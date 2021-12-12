社區保母保爸劇團演出「小小迷路」。（台中市政府提供）

懷舊遊戲攤位：套圈圈，孩子專注的眼神最迷人了。（台中市政府提供）

為讓民眾更了解台中各項福利服務，台中市政府社會局12日在文心森林公園舉辦「用愛包圍 咱ㄟ囡仔」親子懷舊園遊會，集結6區居家托育服務中心、6家親子館、家庭暴力及性侵害防治中心、家庭福利服務中心、兒童福利聯盟、兒童發展社區資源中心及兒童發展啟蒙資源中心，安排戲劇表演和闖關遊戲，增加民眾與社會福利單位雙向交流。

今天由「社區保母保爸劇團」演出〈小小迷路〉，為園遊會開啟序幕，緊接著「企鵝劇團」帶來〈一顆海龜蛋的神奇旅程〉、「陸爸爸說演故事劇場」演出〈我永遠愛你〉，吸引家長和小朋友聚精會神觀看。

配合懷舊主題，現場有套圈圈、釣魚、童玩小鋪等攤位，透過與幼童互動，宣導社會福利，也鼓勵家長帶著孩子大手牽小手，放下3C產品走出戶外，用愛與陪伴，體驗爸媽的童年回憶。

社會局副局長陳坤皇說，市府建構多元的兒少福利服務體系，為兒童及少年創造福祉，但福利政策分布廣闊，因此以園遊會方式整合各單位，讓民眾更認識兒少福利服務單位推動方案，市府會持續努力，積極打造台中市成為友善兒童城市，期待民眾陪伴支持兒童，提供適當保護和照顧，落實兒童權益。